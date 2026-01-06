Memur ve emekli zamları netleşti

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Enflasyon geçen yıl yüzde 44’ten yüzde 31 civarına gerilese de hedeflenen rakamın üzerinde kaldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta TÜFE'nin yüzde 0,96 artacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31'e ineceği öngörmüştü.

EĞİTİM YÜZDE 66 ARTTI

Hizmet kalemlerinden kira ve eğitimdeki artışın yıllık ortalamanın çok üzerinde kalması dikkat çekti. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2025'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,27 ile eğitim grubunda oldu. Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31, ulaştırmada yüzde 28,44 ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. Geçen yıl en az artış gösteren ana grup yüzde 6,5 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.

GİYİM-AYAKKABI VE ULAŞTIRMA GERİLEDİ

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2025'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 2,94 ve ulaştırmada 1,03 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,91 ile haberleşme olarak belirlendi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 ve konutta yüzde 1,39 artış, ulaştırmada ise yüzde 1,03 azalış olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklisinin altı aylık zammı yüzde 18.6

Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belirlendi. Temmuz-Aralık 2025 döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenen SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19’luk zam kesinleşti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte yüzde 18,61 zam alacak. Zamlı maaşlar 15 Ocak'tan itibaren hesaplara geçecek.

BU YILKİ HEDEF %20’NİN ALTI

Enflasyon verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz. 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ YAKALADIK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devamı için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdüreceklerini, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi. Bolat, Aralık 2025'te aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun da yüzde 30,89'a gerilediğini belirterek, yıllık enflasyonun son 49 ayın en düşük seviyesine geldiğini bildirdi.

HİZMET ENFLASYONU 21,7 PUAN GERİLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 olduğuna işaret etti. Şimşek, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.







