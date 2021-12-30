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POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönülmediğini belirterek bugün saat 13.00'te bakanlık binasına gideceğini ifade etmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'nun tutumuna, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Özerden Kılıçdaroğluna: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini belirtti.

"Davetimize icabet etmeyen tek parti CHP"


TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin."

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