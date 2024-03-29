Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Hastaneden taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu Altınok'a atacağım

"Bu pazar günü İnşaallah milletçe sandığa gideceğiz ve çok büyük milli bir görevi ifa edeceğiz. Acizane hastanedeyim, böbreklerime (dren- torba) takılı taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu sayın Altınok'a atacağım inşaallah. Neden? Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız bize şunu öğretti; 'İslam'da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, canla - başla hakkın hakim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir' derdi. İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir, atom bombası gücündedir. Bunu bizden iyi anlayan Carter, Clinton Sudan’ın bölünme referandumunda aylarca çalışmışlardır. Biden bugün açıkça ben siyonistim demektedir"