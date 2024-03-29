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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Hastaneden taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu Altınok'a atacağım

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede olmasına rağmen bu pazar sandığa gideceğini ve AK Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok'a oyunu vereceğini açıkladı. Aydın, "Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız bize şunu öğretti; 'İslam'da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, canla başla hakkın hakim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir' derdi. İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir, atom bombası gücündedir." dedi.

10:39 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 10:50 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Necmettin Aydın
Necmettin Aydın
Milli Görüş Platformu Sözcüsü
Necmettin Aydın
, yaptığı yazılı açıklamada,
"Bu pazar günü İnşaallah milletçe sandığa gideceğiz ve çok büyük milli bir görevi ifa edeceğiz. Acizane hastanedeyim, böbreklerime (dren- torba) takılı taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu sayın Altınok'a atacağım inşaallah. Neden? Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız bize şunu öğretti; 'İslam'da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, canla - başla hakkın hakim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir' derdi. İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir, atom bombası gücündedir. Bunu bizden iyi anlayan Carter, Clinton Sudan’ın bölünme referandumunda aylarca çalışmışlardır. Biden bugün açıkça ben siyonistim demektedir"
ifadelerini kullandı.
Aydın, "
Belki elimizde atom bombası yok ama pazar günü İstanbul’u Kurum’un Ankara’yı Altınok'un kazanması, Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkması, bütün ümmeti sevindirecek, ellerinde binlerce atom bombası olan emperyalizmin bombalarını etkisiz hale getirecektir. Ve bu sonuç dört yılda Kaan’ı uçuracak, Altay tankını yürütecek, balistik füze ve koruma kalkanlarımız birinci sınıf olacak ve ikinci uçak gemimiz bitecek inşaallah."
dedi.
"Aksi takdirde yani özellikle İstanbul’un kaybedilmesi halinde kaos başlatmak için her gün tamtamlar çalınacak yamyam dansları yapılacak, tütsüler yakılacaktır." diyen
Aydın, "Mevcut Başkan kazanırsa, İstanbul yabancı elçilerle rakı balık masalarının mezesi olacak, Sultan Fatih’in emaneti olan (İslambol) İstanbul'a böyle Başkan olmamalı, zerre miktar milli manevi hassasiyeti olan hiç kimse buna razı olamaz, sandığa gitmeli, oyunu Cumhur İttifakı adayına kullanmalı elindeki atom bombasını emperyalizmin kafasına atmalıdır."
açıklamasında bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mollaismailoğlu'ndan Genel Merkez'e Cumhur İttifakı çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı'nda yer alması gerektiğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Mollaismailoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında birleştiğini ve teveccüh gördüğünü belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almanın Milli Görüş'ün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Mollaismailoğlu, "Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir iki kişinin ihtirası yüzünde Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır." dedi.

#Necmettin Aydın
#Turgut Altınok
#AK Parti
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