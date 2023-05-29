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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Ruhun şad olsun hocam talebelerin ve evlatların birlikte başardı

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni değerlendirdi. Aydın, ''Merhum Erbakan hocamızın talebesi Sayın Erdoğan Büyük Türkiye’nin kurulması için 20 yıl muhteşem bir mücadele ve başarı gösterdi. 2023 son çıkış kapısı idi ve bundan sonra kimse Türkiye’nin önünü kesemeyecektir. Onun için yedi düvel karşıya geçti'' açıklamasında bulundu.

14:22 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Görüş Platformu sözcüsü ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın.

Milli Görüş Platformu sözcüsü ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın.

Milli Görüş Platformu sözcüsü ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ın büyük Türkiye’nin kurulması için 20 yılda muhteşem bir mücadele ve başarı gösterdiğini ifade etti.


Aydın "2023 son çıkış kapısı idi ve bundan sonra kimse Türkiye’nin önünü kesemeyecektir. Onun için yedi düvel karşıya geçti" açıklamasında bulundu.

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın.
İşte Aydın'ın o açıklaması;

Merhum Erbakan Hocamız Yeniden Büyük Türkiye’nin Kurulması ve İslam Aleminin yeniden birleşmesi ve Yeni ve Adil bir Dünya kurulması hedeflerini önceleyen Milli Görüş Hareketini başlattı ve elli yıl maddi manevi alt yapısını kurdu, teşkilatları toplumu eğitti.


Talebesi Sayın Erdoğan Büyük Türkiye’nin kurulması için 20 yıl muhteşem bir mücadele ve başarı gösterdi. 2023 son çıkış kapısı idi ve bundan sonra kimse Türkiye’nin önünü kesemeyecektir. Onun için yedi düvel karşıya geçti.


İçerde sırf hırsları boylarından büyük adamlar da karşı safta birleşti. Hele Karamollaoğlu, Fatih’in ordusuna karşı surlarda savaşan Bizans ordusunun içindeki Fatih’in amcası Orhan gibi en gayretli olanı idi.


Elbette Sayın Erdoğan’ da yalnız değildi. Sayın Bahçeli, adı gibi, devlet gibi durdu yanında.


DSP genel başkanı Sayın Önder Aksakal, sanki Rahmetlik Milli Ecevit gibiydi.


HÜDA PAR genel başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Selahattin Eyyübi idi sanki ümmetin tekrar birliği için gayret eden.


BBP genel başkanı Mustafa Destici sanki birliğin adı gibi gayretli.

YRP genel başkanı Evladınız Fatih Erbakan o safta idi, sanki siz vardınız hocam, duruşu, konuşması aynı siz... Bütün Samimi Milli Görüşçüler kucaklaştı, coştu bu birliktelikten. Geleceğe daha bir umutla bakar oldular.


Sinan Oğan da yetişti son anda, Şanlı Bir Türk Akıncı Beyi gibi.


AZİZ MİLLETİMİZİN SAMİMİ EVLATLARI VARDI, ÜMMET VARDI, DUALAR VARDI...


SELAM OLSUN, RAHMET OLSUN, RUHUN ŞAAD OLSUN HOCAM


BİRLİKTE BAŞARDIK, SON ÇIKIŞTAN GEÇTİK HOCAM


EY DÜNYA GELİYORUZ, YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR.


ZALİMLERİN SONU GELİYOR, HAK-HUKUK, ADİL DÜZEN GELİYOR


Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Kılıçdaroğlu Karaoğlan'ı geçemeyecek
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Kılıçdaroğlu Karaoğlan'ı geçemeyecek

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili basın açıklamasında bulundu. Aydın, ''Yıl 1999 Ecevit Başbakan ve yine çok parçalı koalisyon ve yine Hüsran, Derviş İflas Kanunları, yine büyük çöküş, büyük batış. 1978 daha büyük felaket. İkisinde de tek amaç Merhum Erbakan’dan kurtulmaktı, ama sonu çok acı oldu'' ifadelerini kullandı. 'Kılıçdaroğlu yüzde 42 alır' diyen Aydın, ''Çok partili sisteme geçtiğimiz 1950 den günümüze sol en fazla 1977 seçimlerinde %42 oy almıştı. Kıbrıs Fatihi, Karaoğlan Ecevit efsanesi bile tek başına iktidar olmaya yetmemişti. Ben yine çıtayı yüzde 42'ye koyuyorum Kılıçdaroğlu, Karaoğlan'ı geçemeyecek'' açıklamasında bulundu.


#Necmettin Aydın
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#Milli Görüş Platformu
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