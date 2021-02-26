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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak?Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" dedi.

Akar, "(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" diye konuştu.

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