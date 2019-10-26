Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Soçi mutabaktı planlandığı gibi gidiyor
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Soçi mutabaktı planlandığı gibi gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Soçi mutabakatıyla ilgili olarak, "Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

29 EKİM SAAT 18:00'DE SÜRE BİTİYOR

Bakan Akar, Rusya ile yapılan Soçi mutabakatıyla ilgili olarak, "Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" açıklaması yaptı.

ETNİK TEMİZLİK İDDİASINA TEPKİ

  • Akar "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamaların asla söz konusu olmadığını belirtti.

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