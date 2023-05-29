Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörde kararlılık vurgusu: Ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler

"Geldiğimiz noktada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu iş bitecek. Bittikten sonra işlerimiz çok daha kolaylaşacak ve daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız. Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik önemli. Buna karşı fitne fesat konusunda herkesin uyanık olması lazım. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda en büyük tehlike, birlik ve beraberliğimizin bozulması. Bunun için çalışıyorlar. Biz tek yumruk, tek yürek olduğumuz ve bunu muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz zorluk yok."