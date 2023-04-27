Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1915 olaylarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara tepki gösterdi.
Bakan Akar'ın açıklamasından satır başlıkları:
1915 olaylarına ilişkin,
"Kim bu konuda yorum yapmak istiyorsa raporu incelisin"
ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Moskova'da ki dörtlü Suriye zirvesine ilişkin ise,
"Biz sınırlarımızın yanında terör varlığı istemiyoruz"
sözlerini ekledi.
Akar konuya ilişkin,
"Gönüllü dönüşü sağlamak için birlikte çalışmayı önerdik."
ifadelerini kullandı.
#Hulusi Akar
#Milli Savunma Bakanlığı
#1915 Olayları
39 dakika önce