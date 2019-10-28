Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akar, asil milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı, bayrağı, milli ve manevi değerleri uğruna bin bir fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği Milli Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını vurguladı.

Milletin, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aştığını, 1923'te "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi üzerine kurduğu Cumhuriyeti "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak" azmiyle bugünlere taşıdığının altını çizen Akar, "Bizler de atalarımızdan aldığımız ilhamla genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir. Bu azim ve kararlılıkla Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde yapılmıştır. Hedefimizde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır.

Bakan Akar'dan NATO toplantısında asker selamı
OYNAT 00:25
Bakan Akar'dan NATO toplantısında asker selamı
Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan YPG destekçisi ülkelerin Savunma Bakanlarının da yer aldığı NATO toplantısında Hulusi Akar gülerek asker selamı verdi.


Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölge halkını zalim, cani terör örgütlerinin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısındadır. Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatları; yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımız gibi hem bölgemize hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle harekata katılan silah arkadaşlarımı kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum."

"Şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Harekat sırasında şehadet mertebesine ulaşan başta kahraman ve fedakar silah arkadaşları olmak üzere asker-sivil tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Akar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugüne kadar şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, soracağız." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında şunları kaydetti:

  • "Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve sivil-asker tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum."

Bakan Akar: F-35'lere ortağız
OYNAT 00:30
Bakan Akar: F-35'lere ortağız
Milli Savunma Bakanı Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. F-35'lere Türkiye'nin ortak olduğunu belirten Akar, ''1 buçuk milyar dolar para yatırdık. Biz hala hiç bir şey olmamış gibi sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Anlaşmazlıkların üstesinden geleceğimizi umuyoruz'' ifadelerini kullandı.


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