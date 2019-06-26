Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan erken terhis hakkında son dakika açıklaması

Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin ardından terhisler ile ilgili olarak "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik düzenlemesi hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

TERHİSLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi sonrası terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

EKSİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

AİLELERİ RAHATLATACAK

Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.

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