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Gündem Milli Savunma Bakanlığından duygu yüklü Cumhuriyet Bayramı klibi
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığından duygu yüklü Cumhuriyet Bayramı klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle duygu yüklü bir klip yayınladı.

Haber Merkezi İHA
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı Cumhuriyet Bayramı klibi.
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı Cumhuriyet Bayramı klibi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 97’nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı.

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