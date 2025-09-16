Yeni Şafak
Minibüs belediye otobüsüne çarptı: 8 kişi yaralandı

09:3216/09/2025, Salı
AA
Elazığ'da belediye otobüsüne çarpan minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Elazığ’da minibüs, şehir içi yolcu taşıma otobüsüne çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda Elazığ Belediyesine ait G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


