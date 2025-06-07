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Minibüs otomobile çarparak su kanalına devrildi: Dört yaralı

Minibüs otomobile çarparak su kanalına devrildi: Dört yaralı

22:307/06/2025, Cumartesi
AA
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Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışarak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yeşil Mahallesi’nde meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü Adnan K. ile yolcular Mehmet S., Yusuf G. ve Muhammet G. hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobile çarparak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Adnan K. yönetimindeki 31 C 3013 plakalı minibüs, Yeşil Mahallesi'nde Mehmet D. idaresindeki 80 ABV 031 plakalı otomobille çarpıştı ardından su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü ile yolcular Mehmet S, Yusuf G. ve Muhammet G. yaralandı.

Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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