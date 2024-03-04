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MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD'ye gitti: CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Kalın, ziyaretinde CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. MİT Başkanı Kalın'ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin de yer aldığı öğrenildi.

19:26 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:55 - 4/03/2024 Pazartesi
IHA
MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD'de CIA Başkanı William Burns ile görüşecek.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD'de CIA Başkanı William Burns ile görüşecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

Kalın, ziyaretinde Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. İstihbarat yetkilileriyle görüşecek olan Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri Bakanlığında da temaslarda bulunacak.

Kalın'ın ajandasında birçok konu var

MİT Başkanı Kalın'ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin de yer aldığı öğrenildi. Kalın'ın yapacağı görüşmelerde Irak ve Suriye'nin yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması, ateşkes için müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusunun ele alınacağı öğrenildi.



#İbrahim Kalın
#ABD
#Ziyaret
#CIA
#William Burns
37 dakika önce
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