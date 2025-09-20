MİT’in temasları hızla devam ediyor

Terörsüz Türkiye süreci hem sahada hem Meclis’te yürütülen komisyon çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Kaynaklar, bir süredir Suriye başta olmak üzere bölgede devam eden gerginliklerin aşılması amacıyla MİT’in çalışmalarını hızlandırdığını vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’de bu konuyu konuşmak üzere muhataplarıyla bir araya geldiğini kaydeden kaynaklar, “Daha önceki süreçte devlet yetkililerimiz hem Irak’ta hem Suriye’de hem de diğer Batı başkentlerinde bununla alakalı temaslarda bulunmuş ve bu sürecin dış boyutuna yönelik de önemli adımlar atmaktadırlar” dedi. Kaynaklar, MİT’in Abdullah Öcalan’ın yanı sıra Avrupa, Suriye ve Irak uzantılarıyla yürütülen paralel temaslarının bütüncül bir çözüm arayışının yansıması olduğunu ve bu temaslarda duraksama olmadığını söyledi.