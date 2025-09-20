Yeni Şafak
MİT’in temasları hızla devam ediyor

Uğur Duyan
04:0020/09/2025, Cumartesi
MİT Başkanı İbrahim Kalın
Terörsüz Türkiye süreci hem sahada hem Meclis’te yürütülen komisyon çalışmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Kaynaklar, bir süredir Suriye başta olmak üzere bölgede devam eden gerginliklerin aşılması amacıyla MİT’in çalışmalarını hızlandırdığını vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’de bu konuyu konuşmak üzere muhataplarıyla bir araya geldiğini kaydeden kaynaklar, “Daha önceki süreçte devlet yetkililerimiz hem Irak’ta hem Suriye’de hem de diğer Batı başkentlerinde bununla alakalı temaslarda bulunmuş ve bu sürecin dış boyutuna yönelik de önemli adımlar atmaktadırlar” dedi. Kaynaklar, MİT’in Abdullah Öcalan’ın yanı sıra Avrupa, Suriye ve Irak uzantılarıyla yürütülen paralel temaslarının bütüncül bir çözüm arayışının yansıması olduğunu ve bu temaslarda duraksama olmadığını söyledi.


TOPLUMSAL BİRLİKTELİK TAHAYYÜLÜ

Terörsüz Türkiye hedefini, “istikrar” ve “rızaya dayalı iş birliği” olarak tanımlayan kaynaklar, “Türkiye aslında bu süreçte bölgesindeki, Suriye’deki, Irak’taki süreçlere de pozitif katkı yapacaktır” dedi. Kaynaklar, Türkiye’nin inşa ettiği bu modelin diğer uluslararası süreçlerden en büyük farkının, “Toplumsal birliktelik ve güçlü ortak gelecek tahayyülü” olduğunu bildirdi.


