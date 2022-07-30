Gündem MİTten nokta operasyon PKKlı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten nokta operasyon: PKKlı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi
PKK'lı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul/Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 vatandaşımızın ölümü, 154 vatandaşımızın da yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret TEBİŞ’in geçtiğimiz aylarda Irak kuzeyinden Suriye alanına geçtiğini belirledi.

Suriye sahasında Nüsret TEBİŞ’in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 km uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti.

Güngören eyleminin faili olarak İstanbul/Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1.258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranan Rüstem Kod Nüsret TEBİŞ’in; PKK’ya 1995’de Siirt/Baykan’dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP’ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

2008'DE YAŞANAN GÜNGÖREN SALDIRISI

27 Temmuz 2008’deİstanbul Güngören'de araç trafiğine kapalı cadde üzerinde çöp kutularına yerleştirilen parça tesirli 2 bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 17 kişi ölmüş, 154 kişi de yaralanmıştı.

Katil suç makinası çıktı: Tabancayla vurduğu Elif Güneş'i hastaneye bırakıp kaçmıştı
GÜNDEM
Katil suç makinası çıktı: Tabancayla vurduğu Elif Güneş'i hastaneye bırakıp kaçmıştı

Marmaris'te orman yangını korkuttu: Yıldönümünde yine yandı
GÜNDEM
Marmaris'te orman yangını korkuttu: Yıldönümünde yine yandı

Suriye'deki mülteci kamplarında dram: Bir de yangın vurdu
DÜNYA
Suriye'deki mülteci kamplarında dram: Bir de yangın vurdu
Ankaradautandıran görüntüler

Ankara'da
utandıran görüntüler

5 TL eksik diye servisten indirilince aracın altına girdi.
Hedefimizdenvazgeçmeyeceğiz

Hedefimizden
vazgeçmeyeceğiz

​Rusya'dan dünyaya Ukrayna mesajı.
MİTten bir nokta operasyon daha

Güngören saldırısının faillerinden Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi.
Yeniden<br>ulaşıma açıldı

Yeniden
ulaşıma açıldı

​Üç metreye ulaşan çamur nedeniyle kapanmıştı.

Cenaze yemeğinden yiyen hastanelere koştu.

​Marmaris'teki orman yangınında korku dolu anlar.

​Trafoda yaralı halde yakalanan hırsızdan ilginç savunma.

​Merkez Bankası Başkan Kavcıoğlu 'stokçu' sözde sanayicileri uyardı.

Bakan Çavuşoğlu:​ Din, vicdan özgürlüğü ve insan haklarıyla bağdaşmıyor.

​Elon Musk, Twitter'a "karşı dava" açtı.

​Berlin'de şehrin silüeti karartıldı, Hannover'de klima ve ısıtıcı yasaklandı.

​Başörtün var işe alamayız!

​Dev firmalar ikinci el otomobil stokluyor.

​10 dönümü 10 dakikada hallediyor.

​Bugün Hicri 1444 yılına giriyoruz.

​Marmaris tam bir yıl sonra tekrar yandı.

​Özdenören, sinemayı etkili ve bir o kadar da tehlikeli görürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.