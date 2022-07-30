MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

Bakan Çavuşoğlu: Bayraktar SİHA'yı Türkiye değil özel bir şirketimiz başarılı şekilde üretiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda bir gazetecinin, Rusya'nın Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiğini söylemesi üzerine Çavuşoğlu, 'Bu bahsettiğiniz dronu Türkiye üretmiyor, özel bir şirketimiz başarılı şekilde üretiyor. Tüm dünyada Bayraktar İHA'ları ve SİHA'ları, şimdi AKINCI da çıktı biliyorsunuz, biliniyor ve isteniyor. Devletler arasında böyle bir görüşme yok. Şirkete bir teklif geldiği zaman görüş için bize danışılıyor, biz de kendilerine görüşlerimizi söylüyoruz.' yanıtını verdi.