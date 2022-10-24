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ANKARA

MİT'ten nokta operasyon PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
MİTten nokta operasyon PKKnın sözde yöneticisi öldürüldü
Amed Dorşin kod adlı terörist Eyyüp Yakut

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

MİT TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

  • Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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MİT'ten PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon.

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