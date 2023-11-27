MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-30” operasyonlarında altı ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.