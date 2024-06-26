MKE davasında yeni bilirkişi raporu istendi

Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile dosyaya yeni gelen bilirkişi raporu arasında farklılıklar bulunduğunu belirten sanıklar ve avukatları, bu çelişkinin ortadan kaldırılması ve sanıkların patlamada kusurunun olup olmadığının tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinden oluşan 9 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmetti.