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MKE davasında yeni bilirkişi raporu istendi

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:41 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile dosyaya yeni gelen bilirkişi raporu arasında farklılıklar bulunduğunu belirten sanıklar ve avukatları, bu çelişkinin ortadan kaldırılması ve sanıkların patlamada kusurunun olup olmadığının tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinden oluşan 9 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmetti.



#Soruşturma
#MKE
#Ankara
#Patlama
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