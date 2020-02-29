Moskova yalan söylüyor: Çelişkili beyanlarla skandalın üzerini örtme çalışıyorlar

Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu” iddiasında ısrar ederken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da TSK unsurlarının kendilerine bildirilmiş koordinatlar dışında olduğunu ileri sürdü.

Türk askerine yönelik saldırıdan sonra Suriye rejiminden askeri eylemleri durdurmasını, yaralanan ve ölen Türk askerlerinin güvenli şekilde tahliyesini sağlamasını istediklerini savunan Lavrov, “Türk askerinin bulundukları yerler ve koordinatların iletilmesiyle ilgili anlaşmalar uygulansaydı bu tür trajediler önlenebilirdi” dedi.

Eylül 2018’deki Soçi anlaşmasına bağlı olduklarını ileri süren Lavrov, İdlib’den Türkiye sınırına akın eden 2 milyona yakın Suriyeli konusuna hiç değinmedi. İdlib’deki muhaliflerin tamamının silahsızlandırılması gerektiğini öne süren Rus Dışişleri Bakanı, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere bölgedeki masum sivilleri öldürmeye devam edecekleri mesajını şu sözlerle verdi:

“2011’den sonra patlak veren Arap Baharı’ndan sonra baş kaldıran teröristlere daha fazla taviz verilmemelidir.”

ÜSTEN DIŞARI ÇIKMA!

Rus Güvenlik Konseyi toplantısının ardından konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Mehmetçiğin ‘gözlem noktaları dışına çıkmamasını’ istedi. Tehditvâri açıklamasında Peskov, “Türk askerleri İdlib’de yalnızca gözlem noktalarının dışında hayatını kaybetti ve bu da teröristlerin saldırısı sırasında gerçekleşti” dedi. Peskov ayrıca İdlib’deki durumun, Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda kötüleştiğini iddia etti.

GÜNDEM Gerilimden Rusya sorumlu

OYNAT 00:00 SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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