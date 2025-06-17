Motosiklet tutkunu iki genç kız trafik canavarı kurbanı oldu

Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), dün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran'ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü. İki genç kız, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi. Bir süre sonra da Burak Çalık'ın kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki genç kızın da öldüğünü belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.