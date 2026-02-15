Motosikletin çarptığı yaya yola savruldu: İki yaralı

Kaza, saat 20.15 sıralarında Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Meydanı istikametine seyir halinde olan 57 ABS 553 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Uzun’a (65) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de devrilen araçtan düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.