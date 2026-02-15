Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Motosikletin çarptığı yaya yola savruldu: İki yaralı

Motosikletin çarptığı yaya yola savruldu: İki yaralı

23:3015/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kaza, Gazi Caddesi’nde Uğur Mumcu Meydanı istikametinde yaşandı.
Kaza, Gazi Caddesi’nde Uğur Mumcu Meydanı istikametinde yaşandı.

Sinop’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, motosiklet sürücüsü de devrilen araçtan düşerek yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinop’ta motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Meydanı istikametine seyir halinde olan 57 ABS 553 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Uzun’a (65) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de devrilen araçtan düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Sinop
#Motosiklet
#Kaza
#Yaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE