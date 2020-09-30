MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişimindeki iki terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pGQIRuzuEM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2020

DÜNYA Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM MSB: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi