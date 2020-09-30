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Gündem MSB duyurdu Barış Pınarı Bölgesinde sızma girişimindeki iki terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişimindeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişimindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişimindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist böyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:23
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist böyle etkisiz hale getirildi
MSB twitter hesabı üzerinden paylaştığı görüntü ile 11 teröristin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yayınlanan görüntüde, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!'' ifadeleri kullanıldı.


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