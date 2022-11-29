MSB duyurdu: Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı veriyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi."
Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/dOSF9BEdee
Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz.