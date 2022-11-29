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ANKARA

MSB duyurdu: Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı veriyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı veriyoruz
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi."

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