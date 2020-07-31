Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞlı terörist gözaltına alındı
POLİTİKA

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Görsel: Milli Savunma Bakanlığı arşivi
Görsel: Milli Savunma Bakanlığı arşivi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


Abone Ol Google News
Son 3 günde 300 bin araç geldi

Son 3 günde 300 bin araç geldi

​Turistik ilçeye akın akın geliyorlar.
Önüne geleni kovaladı

Önüne geleni kovaladı

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı.
Bakanlığa haber verdi

Bakanlığa
haber verdi

​Kesilen büyükbaşın organlarından çıkanlar şoke etti.
Doldu taştı

Doldu taştı

Ayasofya Camii'nde ikinci cuma coşkusu.
Varank duyurdu

Varank duyurdu

'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diyerek açıkladı.
'Ummadığınız <br>gelişmeler yaşanacak'

'Ummadığınız
gelişmeler yaşanacak'

Üs bölgesini ziyaret eden Soylu böyle konuştu.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Açık alanda <br>kesime geçit yok

Açık alanda
kesime geçit yok

Polis havadan denetledi, kurala uymayanlara ceza kesildi.

25 TL'den ütüleniyor

25 TL'den ütüleniyor

​Demirci ustaları için yeni kazanç kapısı oldu.
Kritik üste<br>bayram mesaisi

Kritik üste
bayram mesaisi

​Terörle mücadele aralıksız devam ediyor.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
30 gün sonra<br> ilk paylaşım

30 gün sonra
ilk paylaşım

Bahçeli, Twitter'a Karagümrük paylaşımıyla döndü.
'Gel kurban olduğum'

'Gel kurban olduğum'

Kaçan dana ortalığı birbirine kattı.
Türk F-16'ları Azerbaycan'da

Türk F-16'ları Azerbaycan'da

TurAz Kartalı tatbikatı devam ediyor.
Erdoğan'dan bayram telefonu

Erdoğan'dan bayram telefonu

Soylu'yu arayarak, üs bölgesindeki Mehmetçikle görüştü.
Kurban eti nasıl saklanmalı?

Kurban eti nasıl saklanmalı?

​Uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.