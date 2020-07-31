MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/6rbUQUK1xJ
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/6rbUQUK1xJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2020