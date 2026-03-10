Yeni Şafak
MSB İran'dan ateşlenen füzeler sonrası kritik gelişmeyi duyurdu: Malatya'ya patriot sistem konuşlandırıldı

10:0510/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
İran'dan ateşlenen füzeler sonrası Türkiye sınır ve hava sahası güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla NATO ile ortak adım attı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin hava ve füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemine ilişkin, "Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



