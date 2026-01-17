MSB: Muharip uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi

Yeni Şafak
17:4317/01/2026, Cumartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı muharip uçakları ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevinin yerine getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. Bu eğitimler, NATO usulleri uygulanacak şekilde planlanır ve görevler esnasında NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirilir"



