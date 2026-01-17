MSB: Muharip uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi

"Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. Bu eğitimler, NATO usulleri uygulanacak şekilde planlanır ve görevler esnasında NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirilir"