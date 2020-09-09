MSB sözleşmeli er alımı yapacak: MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler?

MSB'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden ulaşabilirsiniz." denildi. Haberin ardından MSB'nın duyurusu en çok arananlar listesine girdi. Peki, MSB Sözleşmeli Er Alımı başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

Sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre; "Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır." denildi.

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Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

Açıklamada şunlara yer verildi: "Birinci grup adaylar; 15-21 Eylül 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.) Diğer adayların çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

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Sözleşmeli er seçim aşamaları nelerdir?

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, mekik ve 400 metre düz koşu branşlarında yapılacaktır),

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ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

Sözleşmeli er sınavına girerken gerekli olan belgeler?

Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini (seçim aşamalarında başarısız olan adayların belgeleri adayın kendisine iade edilecektir)

- Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) ile tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

- Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunu (pembe kapaklı dosya üzerine yazılı olarak) yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

- Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

- HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

- HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 26 Ekim 2020 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

- Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

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- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

- Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

- Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

- Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.