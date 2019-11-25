MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama: Devam eden projeler kapsamında yapılan test uçuşu Ankara önemli bir teste ev sahipliği yapıyor. Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’ler test edilecek. MSB'den yapılan ilk açıklamada da "Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 25 Kasım 2019, 13:19 Son Güncelleme: 25 Kasım 2019, 14:03 İHA