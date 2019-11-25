MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama: Devam eden projeler kapsamında yapılan test uçuşu

Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu.
S-400'LER TEST EDİLİYOR
Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu.
- Savaş uçaklarının uçuş nedeninin S-400’ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirlendi. Ankara Kahramankazan’daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda konuşlu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testlerini gerçekleştirmiş olacak. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020’de aktif hale getirileceği öğrenildi.
MSB'DEN İLK AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir." ifadelerine yer verildi.