MSB'den F-35 açıklaması: Toplantı yapıldı ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2021

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