Gündem MSBden F-35 açıklaması Toplantı yapıldı ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı
ANKARA

MSB'den F-35 açıklaması: Toplantı yapıldı ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
MSBden F-35 açıklaması: Toplantı yapıldı ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı
Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında "F-35" konusunda toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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