MSB'den Yunan Bakan Dendias'a sert tepki: Ayasofya 1453’ten beri koruma altında

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Yunanistan’a sert yanıt. İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümünde sosyal medya hesabından skandal paylaşıma imza atan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Ulusal hafızamız için kötü bir gün. Bugün Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ayasofya’nın, İmparatorluk Kapısı’ndaki vandalizm gibi camiye çevrilmesi, tarihe saygı duyan herkesi üzüyor” demişti. Yunan bakana yanıt gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “569 yıl önce fethedilen İstanbul’a, Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans’ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya’nın, 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında olduğu vurgulandı: “Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500’lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin yıkılarak, yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da ikiyüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. 569 yıl önce İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

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DÜNYA Yunanistan Ayasofya'nın camiye çevrilmesini hala hazmedemedi