Gündem MSBden Yunanistana Ayasofya ayarı Türk milletinin koruması altında
ANKARA

MSB'den Yunanistan'a 'Ayasofya' ayarı: Türk milletinin koruması altında

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'un Fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklama yayımladı. Yeniden Bizans hayali kurmanın kuruntudan ibaret olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır." denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSBden Yunanistana Ayasofya ayarı: Türk milletinin koruması altında
Ayasofya'da fetih kutlamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda, "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kaydedildi.

Fethin sembolü Ayasofya'da görsel şölen: Işık ve gökyüzü haritalama gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
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Fethin sembolü Ayasofya'da görsel şölen: Işık ve gökyüzü haritalama gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı dolayısıyla Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisi düzenlendi.

'AYASOFYA, TÜRK MİLLETİNİN KORUMASI ALTINDADIR'

Yapılan açıklamanın devamında, Ayasofya Camii'nin Türk milletinin koruması altında olduğu vurgulanarak, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır. Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. 569 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fethin sembolü Ayasofya'da görsel şölen: Işık gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
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Fethin sembolü Ayasofya'da görsel şölen: Işık gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'un Fethinin 569. Yılı dolayısıyla Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen gösteri izleyenleri hayran bıraktı.

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