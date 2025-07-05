Muğla Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.