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Muğla Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

09:565/07/2025, Cumartesi
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Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi
Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem


Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.


AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.



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