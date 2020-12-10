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Gündem Tarım alanlarının en büyük sıkıntısı olan domuzlar şimdi de turizm beldelerini istila etmeye başladı
MUĞLA

Muğla haberleri: Turizm beldeleri domuzlara kaldı

Tarım alanlarının en büyük sıkıntısı olan domuzlar şimdi de turizm beldelerini istila etmeye başladı

Ege Bölgesi’nde tarım alanlarının en büyük sıkıntısı olan domuzlar turizm beldelerini de istila etmeye başladı. Muğla’nın turistik ilçeleri pandemi süreci ile birlikte adeta domuzlara kaldı. Geçtiğimiz yıllarda sadece geceleri ara sıra görülen yaban domuzları artık gündüzleri de turizm beldelerinin cadde ve sokaklarında sürüler halinde dolaşmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Zaman zaman sürü halinde caddelerde gezen domuzlar, vatandaşı korkutmaya başladı.
Zaman zaman sürü halinde caddelerde gezen domuzlar, vatandaşı korkutmaya başladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eskiden geceleri ormanlık alanların yakınlarında bulunan otellerin çevresine kadar inerken, şimdi sürüler şeklinde şehir turu yapmaya başladılar. Sahillerde ve şehri merkezindeki parkların yanı sıra akan trafikte dolanan domuzlar zaman zaman tarife çıkıp tehlikeye de neden olmaya başladı.


Domuz sürüsü şehre indi
OYNAT 00:36
Domuz sürüsü şehre indi
Sultangazi'de, yerleşim alanının yakınlarında bulunan yola inerek, hayvanseverler tarafından köpekler için bırakılan mamaları yiyen domuz sürüsü, bir sürücü tarafından görüntülendi. O anları görüntüleyen sürücü ve ailesi arasında yaşanan diyaloglar tebessüm ettirdi.


Marmaris’te vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde zaman zaman sayılara 30 başa kadar ulaşan domuz sürüleri gruplar halinde adeta şehir turu atıyor.

Marmaris’in Ulusal Egemenlik Caddesi’nde adeta geçti yapan domuzlar çöp konteynırlarını kontrol edip yiyecek arıyor. Çocuk parklarındaki yeşillik alanlarda dolaşıp geziniyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yola da çıkan yaban domuzları zaman zaman sürücülere panik yaşatırken zaman zaman da kazalara neden oluyor.

Yaban domuzları ilçe merkezine indi
GÜNDEM
Yaban domuzları ilçe merkezine indi

Artık tehlikeli olmaya başladılar

Cep telefonları ile domuzları görüntüleyen vatandaşlar "Yollara da çıkmaya başladılar artık tehlikeli olmaya başladı" diyerek domuz sürülerine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istediler.

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
OYNAT 01:14
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, aç kalan domuz sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezinde bulunan bir süpermarketin otoparkına inerek yeşillik alanı talan etti. Yemek bulamayan domuzlar market çalışanları tarafından kovuldu.


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