Tarım alanlarının en büyük sıkıntısı olan domuzlar şimdi de turizm beldelerini istila etmeye başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eskiden geceleri ormanlık alanların yakınlarında bulunan otellerin çevresine kadar inerken, şimdi sürüler şeklinde şehir turu yapmaya başladılar. Sahillerde ve şehri merkezindeki parkların yanı sıra akan trafikte dolanan domuzlar zaman zaman tarife çıkıp tehlikeye de neden olmaya başladı.

OYNAT 00:36 Domuz sürüsü şehre indi Sultangazi'de, yerleşim alanının yakınlarında bulunan yola inerek, hayvanseverler tarafından köpekler için bırakılan mamaları yiyen domuz sürüsü, bir sürücü tarafından görüntülendi. O anları görüntüleyen sürücü ve ailesi arasında yaşanan diyaloglar tebessüm ettirdi. BiP'te paylaş

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Marmaris’te vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde zaman zaman sayılara 30 başa kadar ulaşan domuz sürüleri gruplar halinde adeta şehir turu atıyor.

Marmaris’in Ulusal Egemenlik Caddesi’nde adeta geçti yapan domuzlar çöp konteynırlarını kontrol edip yiyecek arıyor. Çocuk parklarındaki yeşillik alanlarda dolaşıp geziniyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yola da çıkan yaban domuzları zaman zaman sürücülere panik yaşatırken zaman zaman da kazalara neden oluyor.

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GÜNDEM Yaban domuzları ilçe merkezine indi

Artık tehlikeli olmaya başladılar

Cep telefonları ile domuzları görüntüleyen vatandaşlar "Yollara da çıkmaya başladılar artık tehlikeli olmaya başladı" diyerek domuz sürülerine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istediler.