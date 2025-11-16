Muğla'da iki ayrı arazi yangını: Büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Yenikarakuyu Mahallesi’nde bulunan Kazan Göleti yolu üzerindeki iki ayrı arazide yangın çıktı. Bölgelere sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman itfaiye ekipleri, yangınları kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeniden tutuşmaya karşı kontrollerin devam ettiği öğrenildi.