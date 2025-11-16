Yeni Şafak
Muğla'da iki ayrı arazi yangını: Büyümeden söndürüldü

16:1316/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde iki ayrı arazide çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenikarakuyu Mahallesi’nde bulunan Kazan Göleti yolu üzerindeki iki ayrı arazide yangın çıktı. Bölgelere sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman itfaiye ekipleri, yangınları kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeniden tutuşmaya karşı kontrollerin devam ettiği öğrenildi.



#Muğla
#Yatağan
#Yangın
