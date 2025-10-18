Yeni Şafak
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

14:1418/10/2025, Cumartesi
Muğla'da operasyon
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan operasyonlarda; 24 bin 152 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 9 gram skunk, 8 gram kokain, 5 adet A4 kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 61 bin 510 TL, 5 Euro, 17 gram altın ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli uyuşturucu kullanma suçundan, 13 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve satmak suçundan adli işlem gördü. Ayrıca 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi tutuklandı.



