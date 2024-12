Muhafazakar camianın tercihi 'Fânî But Funny' stand up gösterisi izleyiciden tam not alıyor

Türkçe olarak "Fani ama komik" anlamına gelen ‘Fânî But Funny’ isimli stand up gösterisine olan ilgi giderek artıyor. Muhafazakar insanların günlük hayatlarında yaşadıkları ikilemleri, komik enstantaneleri mizahi bir üslup ile ele alan keyifli ve eğlenceli bir stand up şovu, Türkiye’de ve 8 farklı ülkede ses getiren performanslara imza atmış Bekir Develi tarafından sahneleniyor. Türk ahlak yapısına uygun, ailece keyifle izlenebilecek içeriğe sahip gösteri izleyiciden tam not alıyor. Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Sivas, Trabzon, Samsun, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Ankara turneleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul biletleri ise sadece iki günde tükendi.