Muhafazakar camianın tercihi 'Fânî But Funny' stand up gösterisi izleyiciden tam not alıyor

"Akşam namazının çıkmasından yarım saat var. Alelacele otelden kendimi içeriye attım. Dedim acilen odaya çıkmam lazım. Hemen namaz kılacağım. Gösteriye yetişeceğim. Odamdaki dolapları araştırıyorum. Ne arıyorum? Seccade. Odada seccade var mı? Yok. Resepsiyonu aradım. "Odamdaki seccadeyi bulamıyorum. Nerede?" dedim. Ofansif sormak lazım. Açan kızcağız dedi ki "Beyefendi istek üzerine gönderiyoruz" dedi. Ben de aynı lisanda cevap verdim. Buzdolabında bira var, istemedim. Kola var, istemedim. Üçü bir arada var, işlemedim. Bütün bunları istemiyor olmama rağmen odamda hazır da neden seccadeyi istemek zorunda orada kalıyorum" dedim. Aşağı indim. Dedim ki "neden seccade koymuyorsunuz hanımefendi bir insan günde beş defa şarap içmez. Ama biz günde beş defa namaz kılıyoruz. Dolayısıyla daha zaruri bir ihtiyaç değil mi bu?" dedim. "Ben de emir kuluyum" dedi. Dedim ben de. Ondan sonra çıktık gösteriyi yaptık. Herhalde bu esnada Google'dan bana bakmışlar. Dönüşte odaya bir girdim. Yatağın üstünde dantelli seccade. Onun yanında doksan dokuzluk tesbih. Komidine de hurma koymuşlar. Asistan arkadaşa dedim ki hacı buraya bir defa gelelim. Bir olay daha çıkaralım. Eğer bunlar lobiye Nihat Hatipoğlu'nun boydan posterini asmazlarsa düşünsene Nihat Hoca'yı. Geliyordu ve konaklıyordu."