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Muhafazakar camianın tercihi 'Fânî But Funny' stand up gösterisi izleyiciden tam not alıyor

Muhafazakar camianın tercihi 'Fânî But Funny' stand up gösterisi izleyiciden tam not alıyor

Nisa Nur Çavuşoğlu
11:1920/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Muhafazakar camianın tercihi Fânî But Funny stand up gösterisi izleyiciden tam not alıyor
Muhafazakar camianın tercihi Fânî But Funny stand up gösterisi izleyiciden tam not alıyor

Türkiye’de ve 8 farklı ülkede ses getiren performanslara imza atmış Bekir Develi, muhafazakar camianın günlük hayatta kaşılaştığı sorunları mizahi dille anlattığı "Fânî But Funny" isimli stand up gösterisi izleyiciyle buluşuyor. İstanbul gösteriminin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, Türk ahlak yapısına uygun, ailece keyifle izlenebilecek içeriğe sahip gösteri izleyicilerden "küfürsüz mizah mümkünmüş" yorumlarıyla tam not alıyor.

Türkçe olarak "Fani ama komik" anlamına gelen ‘Fânî But Funny’ isimli stand up gösterisine olan ilgi giderek artıyor. Muhafazakar insanların günlük hayatlarında yaşadıkları ikilemleri, komik enstantaneleri mizahi bir üslup ile ele alan keyifli ve eğlenceli bir stand up şovu, Türkiye’de ve 8 farklı ülkede ses getiren performanslara imza atmış Bekir Develi tarafından sahneleniyor. Türk ahlak yapısına uygun, ailece keyifle izlenebilecek içeriğe sahip gösteri izleyiciden tam not alıyor. Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Sivas, Trabzon, Samsun, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Ankara turneleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul biletleri ise sadece iki günde tükendi.

Bir garip 'seccade' meselesi

‘Fânî But Funny’ isimli stand up gösterisiyle izleyicilerine muhafazakar insanların karşılaştığı sorunları mizahi bir dille anlatan Bekir Develi, gösteri öncesi konakladığı otel odasında seccade bulamadığı için resepsiyon görevlisi ile yaşadığı tartışmayı Ankara'daki gösteriminde anlattı. Develi, otel odasından seccadenin neden olmadığı sorusuna "istek üzerine gönderiyoruz" yanıtını alınca verdiği "buzdolabında bira var istemedim. Kola var istemedim. Üçü bir arada var istemedim. Bütün bunları istemiyor olmama rağmen odamda hazır da neden seccadeyi istemek zorunda kalıyorum?" verdiğini sorusunu mizahi bir dille ifade ediyor.

"Akşam namazının çıkmasından yarım saat var. Alelacele otelden kendimi içeriye attım. Dedim acilen odaya çıkmam lazım. Hemen namaz kılacağım. Gösteriye yetişeceğim. Odamdaki dolapları araştırıyorum. Ne arıyorum? Seccade. Odada seccade var mı? Yok. Resepsiyonu aradım. "Odamdaki seccadeyi bulamıyorum. Nerede?" dedim. Ofansif sormak lazım. Açan kızcağız dedi ki "Beyefendi istek üzerine gönderiyoruz" dedi. Ben de aynı lisanda cevap verdim. Buzdolabında bira var, istemedim. Kola var, istemedim. Üçü bir arada var, işlemedim. Bütün bunları istemiyor olmama rağmen odamda hazır da neden seccadeyi istemek zorunda orada kalıyorum" dedim. Aşağı indim. Dedim ki "neden seccade koymuyorsunuz hanımefendi bir insan günde beş defa şarap içmez. Ama biz günde beş defa namaz kılıyoruz. Dolayısıyla daha zaruri bir ihtiyaç değil mi bu?" dedim. "Ben de emir kuluyum" dedi. Dedim ben de. Ondan sonra çıktık gösteriyi yaptık. Herhalde bu esnada Google'dan bana bakmışlar. Dönüşte odaya bir girdim. Yatağın üstünde dantelli seccade. Onun yanında doksan dokuzluk tesbih. Komidine de hurma koymuşlar. Asistan arkadaşa dedim ki hacı buraya bir defa gelelim. Bir olay daha çıkaralım. Eğer bunlar lobiye Nihat Hatipoğlu'nun boydan posterini asmazlarsa düşünsene Nihat Hoca'yı. Geliyordu ve konaklıyordu."

"Küfürüz mizah mümkünmüş"

Türkiye'de stand up gösterilerinde çoğunlukla küfür ve +18 konuşmaların yer alması sebebiyle ailelerin birlikte izleyebileceği içerikleri bulmak mümkün değildi. Bu alandaki açık üzerinden bir stand up gösterisi serisi başlatan Bekir Develi'nin gösterisine izleyicilerden "Küfürsüz mizah mümkünmüş" yorumları yapılıyor.

Bekir Develi'nin "Fani but funny" gösterisi izleyicilerden tam not alıyor

Bekir Develi kimdir?

Bekir Develi, 4 Haziran 1975'te Almanya'da doğdu. Türkiye'ye döndükten bir süre sonra orta ve lise öğrenimini Adana'da üniversite eğitimini ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü okuyarak tamamladı. Çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel ve yarışma programları sunuculuğu yaptı. 7 yıl boyunca TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını sundu. 2018'in Kasım ayında ilk kitabı olan ''Allah Cümle'mizi Korusun''u kaleme aldı. 2020'nin Şubat ayında Hayati İnanç ile birlikte ''Fabrika Ayarı'' isimli kitaba, 2021 yılında ise Muhammed Emin Yıldırım ile 2 ciltlik "Herkes İçin Siyer" ve yine 2021 yılında Hayati İnanç ile "Aile İçinde" kitaplarına imza attı. Develi, kendi YouTube kanalı üzerinden, ''Peynir Gemisi'' ve ''Gönle Düşen'' isimli programlarında konukları ağırlayarak sohbet konulu ve kısa hikâyelerden oluşan içerikler üretmeye devam ediyor. YouTube'un 2021 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülke için hazırladığı en popüler 10 listesinde ‘Shorts İçerik Üreticileri’ alanında Bekir Develi'nin kanalı ikinci sırada yer almıştı.


#Bekir Develi
#Fânî But Funny
#stand up

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