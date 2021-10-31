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ANKARA

Muhammed'i telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı: Başını taşla ezmişti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed Hattab'ın telefonunu gasbedip başını taşla ezerek öldüren aynı ülke vatandaşı arkadaşı Enzavi B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Muhammedi telefonunu gasbedip öldüren arkadaşı tutuklandı: Başını taşla ezmişti
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enzavi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altındağ ilçesindeki Elemdağ Mahallesi bulunan metruk binada, 2 gün önce akşam saatlerinde başı taşla ezilmiş bir çocuk cesedi bulundu.

  • Yapılan araştırmalar sonucu, cesedin Suriye uyruklu Muhammed Hattab'a (11) ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Hattab'ın olay yerine gelirken yanında Enzavi B.'nin (15) olduğunu belirlendi.

Muhammed Hattab (11).
Muhammed Hattab (11).

Polis tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu Enzavi B., Muhammed Hattab'ı, 2 bin TL değerindeki cep telefonunu almak için metruk gecekonduya soktuğunu ve direnç göstermesi üzerine başına taşla vurarak öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enzavi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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