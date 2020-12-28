Gündem Muharrem İnce CHP haftalık skandallarını 3 günde bire düşürdü
POLİTİKA

Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını 3 günde bire düşürdü

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Gültekin'i arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarıyla ilgili konuştu. İnce, "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

Haber Merkezi AA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında gittiği Düzce'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin iktidar olmak gibi bir derdi yok"

Düzce'deki temaslarında CHP'ye eleştirisini sürdüren İnce, "Muhalefet halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız" dedi.

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"Skandalları 3 günde bire düşürdüler"

İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.

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