Gündem Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
POLİTİKA

Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce, Turan ve Atilla için ayrıca suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce.
Muharrem İnce.

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruş manevi tazminat davası açtı. İnce, Turan ve Atilla için ayrıca suç duyurusunda bulundu.

  • Muharrem İnce, avukatı aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Sözcü yazarı Rahmi Turan tarafından "9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi, saray denilen yerde, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzuruna çıktı.

    Önemli kişi görüştükten sonra, sarayı terk etti" şeklinde haber yapıldığı belirtildi.

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Turan’ın, Erdoğan ile görüştüğünü iddia ettiği kişinin Muharrem İnce olduğunu açıkladığı ifade edilen dilekçede, "Söz konusu davalı Rahmi Turan, bu ahlaksız kumpasın, kamuoyu nezdinde tepki alması ve vicdanları yaralaması neticesinde, kaynağını açıklamak zorunda kalmıştır. Davalı, haberi aynı zamanda Türk Time adlı haber sitesinin sahibi olan diğer davalı Talat Atilla’dan aldığını tüm görsel ve yazılı medya huzurunda kamuoyuna açıklamıştır. Netice itibari ile bazı mahvillerde hazırlanan, tümü ile hayal ürünü mesnetsiz bir kumpas hayata geçirilmiş ve 24 saati doldurmadan tüm ülke gündemini sarsmıştır. Davalılar dava konusu kumpas niteliğinde ki eylemleri ile 24 Haziran 2018 tarihinde icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak 15 milyon oy almış olan ve halkımız tarafından sevilen, sayılan davacı müvekkilimi, açıkça hedef almışlardır" ifadelerine yer verildi.

  • Gerçeği yansıtmayan haberle Turan ve Atilla’nın, İnce’nin kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiği ifade edilerek Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açılması talep edildi. İnce, manevi tazminatın yanı sıra Turan ve Atilla için suç duyurusunda da bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, "Şüphelilerin görevlerini kötüye kullanarak müşteki Muharrem İnce’ye yönelik olarak iftira ve hakaret suçlarından dolayı, soruşturma başlatılarak kamu davasının açılmasına, yargılama sonucunda şüphelilerin cezalandırılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.

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