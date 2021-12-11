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POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Bunlar beni kanser etti arkamdan hançerledi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada eski partisi CHP'ye yüklendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin görevini yaparken CHP'nin kendisine iftira attığını savunan İnce, "Bunlar beni kanser etti. Sustum hep. Arkamdan hançerlemişler beni" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden CHPye tepki: Bunlar beni kanser etti arkamdan hançerledi
​Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ’daki Çorlu İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuştu.

'BEN GÖREVİMİ YAPTIM, ONLAR İFTİRA ATTI'

Konuşmasının bir bölümünde, eski partisi CHP’yi de eleştiren ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine ‘Neredesin?’ diye iftiralar atıldığını söyleyen İnce, “Bunu 3,5 senedir yapmıyorum. 'Ya sabır ya sabır' diyorum ama 3,5 sene sonra gittiğim yerlerde bunu anlatacağım. Hele mitingler bir başlasın. Bak ne vicdansız insanlar varmış bu ülkede. Bakın ne iftiralar atmışlar size şimdi belgeleri ile göstereceğim. 4 Mayıs 2018, kendin aday olamıyorsun başka birini aday yapıyorsun. Kim bu kişi? Aza adayı değil cumhurbaşkanı adayı. Çağırış şekline bak. Şimdi eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar bilboard’lara, televizyonlara reklam verecekler, sandıkları koruyacaklar. Onlar sandıkları korurken ben de gezeceğim, miting yapacağım. 107 miting yaptım. Ben görevimi yaptım. Onlar, iftira attılar” dedi.

Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Bunlar beni kanser etti, arkamdan hançerledi
OYNAT 00:57
Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Bunlar beni kanser etti, arkamdan hançerledi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada eski partisi CHP'ye yüklendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin kendisine iftira attığını savunan İnce, 'Bunlar beni kanser etti. Arkamdan hançerlemişler beni' diye konuştu.

"BUNLAR BENİ KANSER ETTİ ARKAMDAN HANÇERLEDİ"

Seçim günü CHP’nin sisteminin çöktüğünü belirten İnce, “YSK’nın sisteminden takip ediyorum çünkü CHP’nin sistemi çökmüş. Yani beni satmışlar, satmışlar. CHP’nin adil seçimi. Bunlar beni kanser etti. Sustum hep. 'Seçim 2'nci tura kalmış' diyorlar neye dayanarak? İş olsun, diye. Saat olmuş 23.24, elimde hiçbir şey yok, ne yapacağım? 'Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici sonuçlarına göre açıklamaya yapacağım' diye tweet atmışım. Mecburum bunu yapmaya, elimde veri yok. Gece görevimin başındayım, yarın saat 12.00’de basın toplantısı yapacağım, diye. Bana '1 haftadır ortada yok' diyen sahtekarlar var ya her şey ortada. O gece 3 kişi var yanımda. Burada yanımda olan arkadaşlar var. Pazartesi sabahı açıklama yaptım. Şimdi bunlar beni sattı mı, satmadı mı; merak ediyorum. Bana diyorlar ki 'Her sandığa gözlemci koyduk'. İyi ne yapalım? Ben miting yapıyorum, benim işim miting yapmak, sandık değil ki. Seçimden sonra Yüksek Seçim Kurulu’na yazı yazdım, 12 bin 825 sandığa gözlemci koymamışlar yani 4 milyon oyu sokağa atmışlar, arkamdan hançerlemişler beni" diye konuştu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'in Aliağa ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını açtı. İnce, burada yaptığı konuşmada muhalefetin proje üretmesi gerektiğini söyleyerek, 'Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir, proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı.' dedi.
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