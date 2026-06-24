Mühimmat deposunda patlama

Olay, dün saat 14.00 sularında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiinde bulunan imha sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir savunma sanayii şirketinin yürüttüğü yeni bir mühimmat projesinin Ar-Ge testleri sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin üst düzeyde alındığı sahada, ikinci patlama riskine karşı uzman ekipler tarafından inceleme yapıldı. Patlamada, patlayıcı madde uzmanı Turan Göl ve tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş, olay yerinde hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, patlamanın teknik bir aksaklıktan mı yoksa iş güvenliği ihlalinden mi kaynaklandığını tespit etmek üzere uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri de şirketin iş sağlığı ve güvenliği protokollerini incelemeye aldı. Hayatını kaybeden personellerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.