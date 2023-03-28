Murat Bardakçı'dan Karamollaoğlu'nun Ayasofya çıkışına cevap: Türk sağının hayalleri AK Parti döneminde gerçekleşti

Tarihçi Murat Bardakçı, Ayasofya'nın bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.
Yedili Masa'nın liderlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini söyledi.
Karamollaoğlu'nun bu açıklaması tepkilere neden olurken yaşananları ele alan tarihçi Murat Bardakçı, konuyu Habertürk'deki köşe yazısına taşıdı.
Bardakçı, Karamollaoğlu'nun zaten ibadete açılan ve mâbedinin turistler tarafından rahatça gezilebildiği Ayasofya için yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
"Muhafazakâr bir nankörlük sergiliyor"
Bardakçı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Türk sağının hayalleri AK Parti döneminde gerçekleşti"
"Kendi tankımızı bile kendimiz imal etmeye giriştik"
Bu hayallerin tamamının AK Parti döneminde gerçekleştiğine vurgu yapan Bardakçı, şunları söyledi: