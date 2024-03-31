Murat Kurum seçim sonuçlarının takibi için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giriş yaptı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oyunu kullanmak üzere İmece İlkokulu'na geldi. Murat Kurum oyunu kullandıktan sonra okul önünde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tüm vatandaşlarımıza oy kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. 31 Martta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saraçhane’de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.