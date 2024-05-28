Murat Kurum'dan Özgür Özel'in 'ÇED olumlu raporu' iddialarına yanıt: Siyaset iftirayla sürdürülecek bir iş değildir

“Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş ama ne hikmetse CHP'li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir. Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekun kasıtlı ve hedef gösterici siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır.”