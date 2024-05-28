Murat Kurum'dan Özgür Özel'in 'ÇED olumlu raporu' iddialarına yanıt: Siyaset iftirayla sürdürülecek bir iş değildir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yaptığı açıklamada, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Özel'in kendisini hedef alan iddialarına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Özgür Özel iftira atıyor"
Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün partisinin grup toplantısında, Türk milletini yasa boğan İliç'teki maden faciasına ilişkin kendisine iftira attığını belirtti.
"Siyaset, yalan ve iftirayla sürdürülecek bir iş değildir"
Bakanlığı döneminde, söz konusu işletmeye verilen ÇED raporunun gündeme getirildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti: