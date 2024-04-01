Murat Kurum'dan seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın kendileri için bitiş değil dönüm noktası olduğunu söyledi. Vatandaşın sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırdığını ifade eden Erdoğan, "Bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli irademizdir." dedi. Seçim sonuçlarına ilişkin, 'her olanda bir hayır vardır' değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin sonuçlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.