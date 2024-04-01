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Murat Kurum'dan seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile basın açıklaması düzenledi. Oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek söze başlayan Kurum, "Süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

01:11 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:59 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum - Osman Nuri Kabaktepe
Murat Kurum - Osman Nuri Kabaktepe
, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,9 oyla CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Seçim sonrası kamera karşısına geçen Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile açıklamalarda bulundu.


"İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz"

Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Kurum,
"İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz"
dedi.

"Seçimlerimizin İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum"

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok teşekkür ediyorum. Her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi tebrik ediyorum.

Seçimlerimizin İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum."

Kabaktepe: Kazananları tebrik ediyoruz

Osman Nuri Kabaktepe ise,
"Seçim sonuçları hayırlı olsun. Bu seçimde kazanacak tüm başkanları tebrik ediyoruz. İstanbul’a memleketimize hayırlı olsun."
diye konuştu.


#Murat Kurum
#AK Parti
#İstanbul
#Osman Nuri Kabaktepe
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