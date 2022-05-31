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POLİTİKA

Müsilaj düzenlemesi komisyondan geçti: Arıtma tesisi zorunluluğu getiriliyor

Müsilaj ile ilgili hükümler içeren teklif Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeye göre denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu’nun ’görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma’ maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek.

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Haber Merkezi İHA
Müsilaj düzenlemesi komisyondan geçti: Arıtma tesisi zorunluluğu getiriliyor
Foto/arşiv

Müsilaj ile ilgili hükümler içeren teklif Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife göre, başta Marmara Denizi olmak üzere, Marmara Havzası’ndaki illere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda tesis kurma yetkisi ise belediyelere veriliyor.

Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak.

Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu’nun ’görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma’ maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

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