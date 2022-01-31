İktidar her fırsatta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında, 2023 yılında yapılacağını açıklamasına rağmen muhalefet partileri erken seçim taleplerini sürdürüyor. İktidar, muhalefetin henüz bir aday belirleyememesi üzerinden Millet İttifakı temsilcilerini hedef alırken, CHP ve İYİ Parti arasında ise 'adaylık' tartışmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a diyerek kapıyı kapatmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, katıldığı bir törende, adaylık için İmamoğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.

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"BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ İŞLERİNE BAKMALI"

Söz konusu tartışmaları ve son günlerde kamuoyuna yansıyan 'CHP içerisindeki adaylık yarışını' TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında değerlendiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye başkanlarının asıl amaçlarının kentlerine hizmet olması gerektiğini vurguladı.

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Sarıgül, "Belediye başkanlarının kendi işlerine bakması lazım, genel siyasetten uzaklaşması lazım." diye konuştu.

OYNAT 02:11 Mustafa Sarıgül: Belediye başkanları kendi işlerine bakmalı genel siyasetten uzaklaşmalı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET canlı yayınında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı geçen belediye başkanlarını değerlendirdi. Belediye başkanlarının asıl amaçlarının kentlerine hizmet olması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, 'Belediye başkanlarının kendi işlerine bakması lazım, genel siyasetten uzaklaşması lazım.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"BELEDİYE BAŞKANLARI KARNESİNİ 5 YILIN SONUNDA ALIR"

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öğrenciler karnesini yıl sonunda her sene alır. Belediye başkanları ise 5 yılın sonunda alır. Vatandaş hangi kalıcı eser bıraktığınıza bakar. Şişli'de ben uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım, fizik olarak şu an yokum ama yaptırdığım okullar, spor merkezleri, sağlık merkezleri, kadınlar için merkezler orada duruyor, konuşuyor. Belediye başkanlarının eserleri varsa konuşulur. Yoksa yerlerinde yeller eser. Ben iki sene DSP Anavatan MHP koalisyonunda belediye başkanlığı yaptım. 13 sene DSP ve CHP'nin belediye başkanıydım. Belediye başkanlarının proje yapmalarını arzu ederim. Devletin devamlılığında belediye başkanları valilerden sonra gelir. Başkanların kentlerle bütünleşmesi lazım. Kentler çocuk gibidir, bakarsanız size güler, bakmazsanız size üzülür. O nedenle belediye başkanlarının kendi işlerine bakması lazım, genel siyasetten uzaklaşması lazım. Genel siyaseti milletvekillerinin, siyasi partilerin genel başkanları yapar, belediye başkanlarının asıl görevi budur."

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