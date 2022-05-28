Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz

‘Affet Türkiye’ çağrısını duyurmak için çıktığı yolda Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 250 bin mahkum için af isteğini yineledi. Sarıgül, bunun yanı sıra Enes Kanter’in, yaptığı paylaşımı kınadıklarını ve Cumhurbaşkanına yurt içi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

'Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz'

FETÖ'cü Enes Kanter’in paylaşımını kınadıklarını ifade eden Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bütün ulusumuzu temsil eden bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı devletimizin makamıdır.

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'Esefle kınıyoruz'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bütün ulusumuzu temsil etmektedir. O makama herkesin saygı göstermek mecburiyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı son derece yüce bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız ve esefle kınıyoruz” dedi.