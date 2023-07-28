Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

HDP'li Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Olayın ardından açıklama yapan Sarıgül, Meclis'te yumruklu saldırıya uğradığına yönelik iddiaları yalanladı. Sarıgül, "Öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış. Yanıma yaklaşıp bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'tanımıyoruz sizi, burası bunun yeri değil' dedim" diye konuştu. Ancak o sırada kuliste olan gazeteciler ve görgü tanıkları Tüysüz tarafından Sarıgül'e yumruk atıldığını iddia etti. Tüysüz ise “Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı” ifadelerini kullandı.