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Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Olayı gören başka bir eylemci Sarıgül'e, ''Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu'' şeklinde tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkileri üzerine Sarıgül alandan uzaklaştı.

19:54 . 28/07/2023 Cuma
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Sarıgül'ün vatandaşı sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Sarıgül'ün vatandaşı sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Akbelen'de ormanlık alanda devam eden protestolara destek için giden Kılıçdaroğlu eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eylemcilere hakaret etmesinin ardından bölgede yaşanan gerginlikte, eylemciler makam aracıyla ormanlık alana giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesti.



Sarıgül vatandaşı hırpaladı

Yolun kapatılması üzerine, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, aracın önüne gelerek, eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül’le burun buruna gelerek, “Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu” diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.

Yenigün'e göre yaşanan gergin anların ardından, eylemciler araçların önünden çekilmeyip, sloganlar atmaya devam etti. Bunun üzerine CHP heyeti barikat kurulan alana gidip kolluk kuvvetleri ile görüşme gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinin, alana yalnızca Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, köylülerden iki temsilci ve basın mensupları dışında kimsenin alınmayacağını bildirdi. Barikat ile Kılıçdaroğlu’nun aracı arasında koridor oluşturularak, Kılıçdaroğlu’nun kesim alanına girmesi sağlandı.


#Mustafa Sarıgül
#Akbelen
#Kılıçdaroğlu
#eylemci
#protesto
#hırpalama
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